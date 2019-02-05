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لمواجهة حرق القصب..

محافظة الأقصر تستعد لاستلام 20 مفرمة لمخلفات سفير القصب وتحويلها لأعلاف

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:20 م
محافظة الأقصر تستعد لاستلام 20 مفرمة لمخلفات سفير القصب وتحويلها لأعلاف فرم مخلفات سفير القصب
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن رمضان صديق مدير عام إدارة شئون البيئة بالأقصر، أنه يجري التنسيق لاستلام 20 مفرمة من جهاز شئون البيئة وتوزيعها على مراكز المحافظة، لاستخدامها في فرم مخلفات سفير القصب وتحويلها إلى أعلاف، وذلك بتوجيهات من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، في إطار جهود محافظة الأقصر لمواجهة حرق مخلفات قصب السكر والموز، للحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق تلك المخلفات.

كما أعلن إبراهيم عبداللطيف مدير جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، أنه تم عقد اجتماع مع نقيب الفلاحين وممثلي النقابة بالأقصر، لبدء إجراءات منح قروض للجمعيات الزراعية لشراء مكابس ومعدات للتخلص الآمن من سفير القصب والحفاظ على البيئة من تلوث الهواء.

وكان محافظ الأقصر، قد أصدر عددا من التوجيهات نظرا لوجود شكاوى من كثير من السائحين والطيران المدني من تصاعد الأبخرة الدخانية الناتجة عن حرق مخلفات قصب السكر والموز، أهمها حظر التخلص من مخلفات المحاصيل بالحرق خاصة سفير قصب السكر والموز، والالتزام بتنفيذ القانون ضد المخالفين وتنظيم حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة، لضبط أي حالات حرق لمخلفات القصب والموز، والتوسع في نشر المرشدين الزراعيين لتوعية الفلاحين بمخاطر حرق المخلفات، والتعاون بين مديرية الزراعة والنقابات مع الصندوق الاجتماعي لتوفير التدبير المالي من خلال قروض ميسرة لشراء الماكينات اللازمة لكبس ودرس المخلفات.


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