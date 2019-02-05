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مبعوث الأمم المتحدة: اتفاق تبادل الأسرى باليمن يدعم عملية السلام

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:40 م
مبعوث الأمم المتحدة: اتفاق تبادل الأسرى باليمن يدعم عملية السلام مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث
رويترز
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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث لطرفى الحرب اليمنية اليوم الثلاثاء إن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم فى دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع المستمر منذ نحو 4 أعوام.

وقال جريفيث إن صياغة قائمة نهائية بأسماء آلاف الأسرى ينبغى أن تكتمل بحلول نهاية محادثات تستمر 3 أيام فى عمان بين ممثلين للحكومة ولجماعة الحوثى المتحالفة مع إيران. وستتسلم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر القائمة.

وقال جريفيث للمبعوثين قبل بدء ثانى جولات المحادثات خلال أقل من شهر فى عمان "ستضع أساسا للخطوة المقبلة التى ستكون تنفيذ هذا الإفراج". وأكد جريفيث على أهمية اتفاق تبادل الأسرى من أجل تحقيق تقدم فى إنهاء الصراع الذى أودى بحياة عشرات الآلاف وجعل 15.9 مليون شخص عرضة للجوع الشديد.

وقال جريفيث "النجاح في هذا الشأن ليس على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمن سيُفرج عنهم فحسب وإنما أيضا للعملية السياسية الأوسع حيث تحدونا آمال فى أن يحل الطرفان الخلافات التى تقسمهما ويعيدان السلام إلى اليمن".

 


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