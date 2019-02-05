video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مبادرة حوثية لإطلاق سراح 400 من أسرى النزاع اليمنى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 05:04 م
مبادرة حوثية لإطلاق سراح 400 من أسرى النزاع اليمنى الحوثيون
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

أعلنت مليشيا الحوثى باليمن ، عن تقديمهم مبادرة دولية ضمن المفاوضات التي عقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، تتضمن إطلاق 400 أسير من طرفي النزاع اليمني.

وقال رئيس الوفد الحوثى ،  لشؤون الأسرى والمعتقلين عبد القادر مرتضى ،  في حديث لـ"روسيا اليوم": "قدمنا بحضور المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، مبادرة دولية تتضمن إطلاق سراح 400 أسير من الطرفين".

وأضاف مرتضى: "هذه مبادرة من جانبنا، ونحن مستعدون لهذه العملية وجاهزون لتقديم 200 أسير من الأسماء التي يطالب بها الطرف الآخر (الحكومة اليمنية)، وذلك مقابل أن يقوم الطرف الآخر بإطلاق 200 من الأسماء التي أوردناها في قوائمنا".. "لم نحصل حتى الآن على إجابة من الطرف الآخر، ونأمل أن يكون الجواب إيجابيا".

وتابع قائلا : "الطرف الآخر جاء كما المرة الماضية، ولم يقدم أي جديد، وإنما قدم الرد على ملاحظاتنا ولم يكشف فيها عن أي أسير من الأسرى الموجودين لديه والبالغ عددهم أكثر من 7500 أسير".

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان اليوم جولة مفاوضات ثنائية جديدة بين فرقاء اليمن، وجرت المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة لجنة الصليب الأحمر الدولي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 3 قادة " ميدانيين " من عناصر الميليشيا "الحوثية " شمالى اليمن

اليمن: وصول رئيس بعثة المراقبين الأمميين الجديد إلى صنعاء

الأمم المتحدة: لجنة تنفيذ اتفاق تبادل أسرى الحرب فى اليمن تنعقد فى عمان غدا

البابا فرانسيس: أتابع الأزمة الإنسانية فى اليمن بقلق كبير

اليمن

الحوثيون

الحكومة اليمنية

اسرى

مبادرة




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة