مبادرة حوثية لإطلاق سراح 400 من أسرى النزاع اليمنى

كتب مصطفى عنبر

أعلنت مليشيا الحوثى باليمن ، عن تقديمهم مبادرة دولية ضمن المفاوضات التي عقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، تتضمن إطلاق 400 أسير من طرفي النزاع اليمني.

وقال رئيس الوفد الحوثى ، لشؤون الأسرى والمعتقلين عبد القادر مرتضى ، في حديث لـ"روسيا اليوم": "قدمنا بحضور المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، مبادرة دولية تتضمن إطلاق سراح 400 أسير من الطرفين".

وأضاف مرتضى: "هذه مبادرة من جانبنا، ونحن مستعدون لهذه العملية وجاهزون لتقديم 200 أسير من الأسماء التي يطالب بها الطرف الآخر (الحكومة اليمنية)، وذلك مقابل أن يقوم الطرف الآخر بإطلاق 200 من الأسماء التي أوردناها في قوائمنا".. "لم نحصل حتى الآن على إجابة من الطرف الآخر، ونأمل أن يكون الجواب إيجابيا".

وتابع قائلا : "الطرف الآخر جاء كما المرة الماضية، ولم يقدم أي جديد، وإنما قدم الرد على ملاحظاتنا ولم يكشف فيها عن أي أسير من الأسرى الموجودين لديه والبالغ عددهم أكثر من 7500 أسير".

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان اليوم جولة مفاوضات ثنائية جديدة بين فرقاء اليمن، وجرت المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة لجنة الصليب الأحمر الدولي.