لقاء تعريفي للمرحلة الرابعة لبرنامج المعلمون أولاً بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مركز التطوير التكنولوجي بكفرالشيخ،اللقاء التعريفي للمرحلة الرابعة، لبرنامج المعلمون أولا، ل624 معلما، و208 مدير مدرسة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضورالدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،وهناء شهاب، وكيل المديرية، ووائل اغا، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وفريق المعلمون أولاً بالقاهرة أحمد محمد العنتبلي، ومحمد عبدالسلام هاشم، ودعاء عادل للو، وولاء عاطف خفاجي، وبكفر الشيخ مسعد ابو النجا شعلان، ومسعد الكافي، ومديري الادارات التعليمية، ومدراء المدارس، والمعلمين.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أن المعلم المصري هو عصب العملية التعليمية، فهو منارة العلم في كل البلاد العربية والأفريقية على مر التاريخ ،ومازال يحمل شعلة العلم فهو الركيزة الأساسية في تقدم أي بلد ،لذا تعطي الدولة اهتماماً كبيراً لتطوير التعليم بداية من المعلم فهو عماد العملية التعليمية ، مشيرة إلى إن هذا المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من بين المشرعات القومية ،وإشراف الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، والتعليم الفني ،ويهدف إلى تغيير سلوكيات وتنمية مهنية للمعلمين، ونقل الخبرة وإعداد سفراء من المتدربين لنقل الخبرة إلى زملائهم بالمدارس من خلال تغيير الواقع التعليمى إلى الافضل ،مؤكدة على دعوة الرئيس أن يكون عالم المعرفة هو سبيل تقدم مصر.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين متحمسان لإنجاح النظام الجديد ،مُعددة مزايا النظام الجديد الذى يتيح فرصة للبحث بعيداً عن الحفظ والتلقين مشيرة إلى أن كل معلم سيكون لديه 18 نموذجا من دليل المعلم،وأن التابلت لا يحمل منهجا لكن معلومات اثرائية فقط.

وأضافت هناء شهاب ، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، بأن المعلم هو المحرك الأساسي لأي تطوير مؤكدة على تقديم الدكتورة بثينة كشك ، وكيل الوزارة كل الدعم وخبراته لإنجاح المشروع القومي .

ومن ناحية أخرى استعرضت فريق المعلمون أولاً بالقاهرة ،مراحل تنفيذ البرنامج وأكداو أن البرنامج قائم على أساس المعلم باعتباره حجر أساس العملية التعليمية وأن البرنامج مستمر ويهدف إلى تغيير وتطوير الأساليب المهنية للمعلم.