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خالد صلاح
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كبار الإعلاميين والصحفيين فى أديس ابابا لتغطية استلام مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 05:47 م
كبار الإعلاميين والصحفيين فى أديس ابابا لتغطية استلام مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى كرم جبر ووائل الابراشى وخالد أبو بكر و وياسر رزق
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قرر عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المصريين السفر إلى أديس أبابا لتغطية وقائع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الافريقى فى قمة الاتحاد التى ستنطلق الأحد المقبل بالعاصمة الإثيوبية.

 

ومن المقرر أن يشارك فى التغطية الإعلامية، الإعلامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، والإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج "كل يوم" على قناة ON E، ونشأت الديهى، رئيس قناة TEN، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلى حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وعمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، والزميل محمد الجالى، محرر شئون الرئاسة فى اليوم السابع، فضلاً عن عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

 

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأفتتاحية للقمة الأحد المقبل، حيث سيسلم رئيس رواندا رئاسة الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسى.

 


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