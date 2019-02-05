وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه جرت فعاليات البيان العملي للتمرين المشترك بميادين ربكوت في محافظة ظفار بحضور العميد الركن عبد العزيز بن عبدالله المنذري قائد لواء المشاه (11) بالجيش العماني، واللواء بن كرول قائد فرقة المشاة (34) الأمريكية، حيث نفذت فيه القوات المشاركة من الجانبين الخطط المرسومة له، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليات التمرين، والتي أظهر خلالها المشاركون مستوى عالياً في الأداء والروح المعنوية.

وأضافت الوكالة أن مجريات أحداث التمرين عكست ما يتميز به منتسبو الجيش العماني من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والتأهيل العالي، والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام المشتركة.

حضر المناسبة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وشرطة عمان، والأجهزة الأمنية الأخرى، وعدد من كبار الضباط بالقوات الأمريكية.