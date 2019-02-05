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"ف وجود السوشيال بقينا" يتصدر..والمغردون: اسمه تواصل اجتماعى وحقيقته انطواء

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:03 ص
"ف وجود السوشيال بقينا" يتصدر..والمغردون: اسمه تواصل اجتماعى وحقيقته انطواء مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيس بوك
كتب أحمد جودة
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تصدر هاشتاج "#ف_وجود_السوشيال_بقينا"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بمشاركة آلاف المغردين، وذلك على احتفال مارك زوكربيرج، مؤسس موقع "فيس بوك"، نشأة موقع التواصل الاجتماعى الذى أسسه، منذ 15 عامًا، وروايته القصة الكاملة لنجاحه، منذ أطلق فى العام 2004.

تنوعت التغريدات بين المستخدمين على "تويتر"، للتعبير عن أرائهم حول الهاشتاج، حيث أعرب الكثيرين أن مواقع السوشيال ميديا سببت نوعا من الاغتراب والعزلة والانطواء، وذلك عكس ما يراه مارك زوكربيرج الذى اعتبر أن وسيلته للتواصل والترابط الاجتماعى.

جانب من تغريدات المستخدمين
جانب من تغريدات المستخدمين

"مجرد حروف بدون إحساس، أصبحنا غرباء عن الحقيقة أصدقاء مع الخيال، خلى أى حاجة ملهاش لازمة تريند وتتشهر" روبوتات"، هى سلسة من الرسائل أدلى بها عدد من المغردين عبر الهاشتاج، ليعبر كل شخص عن طريقة تأثره بالسوشيال ميديا، الذين يروا أن الوسائل التكنولوجية حرمتهم من التواصل الحقيقى مع بعضهم البعض، و"فقدنا طعم لمتنا الحلوة" كما وصفها أحد المغردين.

 
تعليقات المغردين
تعليقات المغردين

وقال أحد المستخدمين، مشاركا عبر الهاشتاج، "التطور الطبيعى والسرعة اللى احنا بقينا فيها خلت اليوم أو الوقت اللى يعدى من غير أى استفادة منه، وقت ضايع هنندم عليه فى وجود السوشيال بقينا"، مضيفا "نبتعد عن أقرب ما لينا والقلوب تجمدت ولا توجد مشاعر صادقة وانعدمنا من الانسانية وأصبحت العلاقات فاترة".

تجارب بعض المغردين مع السوشيال ميديا
تجارب بعض المغردين مع السوشيال ميديا

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