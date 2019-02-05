فحص مليون و302 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قال المستشار هانى عبد الجابر ، محافظ بنى سويف، أنه تم الكشف "ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة" على مليون و302 ألف و21 مواطنا، أى بنسبة 73،82%من المستهدف الكلى خلال فترة تنفيذ الحملة، والتى بدأت بالمحافظة فى الأول من ديسمبر 2018، مشيرا إلى متابعته لسير العمل فى تنفيذ المبادرة على مدار الساعة عن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، والتى تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، بإشراف من السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبوالنجا، ومن خلال التواصل اليومى مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة.

وأشاد المحافظ فى بيان له، بالمبادرة الرئاسية التى تلقى إقبالا كبيراً من المواطنين، حيث بلغ إجمالى ما تم فحصه (1302021) مواطنا، موزعة بواقع 193ألف و618 مواطن بمركز ومدينة الواسطى، و156ألف و205 مواطناً بمركز ومدينة ناصر، و312 ألف و805 مواطنا بمركزومدينة بنى سويف، و160ألف و118 مواطناً بمركزومدينة إهناسيا، و188ألف و377 مواطناً بمركز ومدينة ببا، و189 ألف و433 مواطنا بمركزومدينة الفشن، و101ألف و465 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أعلن "فى الأول من ديسمبر 2018"عن إنطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية (السمنة، السكر، الضغط)، والتى تستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية فبرابر2019، وتستهدف فحص أكثر من 1،7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة، و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة