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فتح باب الترشح لانتخابات صندوق ضمان حملة الوثائق منتصف فبراير

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:00 ص
فتح باب الترشح لانتخابات صندوق ضمان حملة الوثائق منتصف فبراير الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن فتح باب الترشح لمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين منتصف الشهر الجارى.

ومن المقرر، وفقا للقرار المنظم لقواعد الترشح لصندوق ضمان حملة الوثائق، أن ينشر تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح، وذلك فى جريدة يومية واسعة الانتشار على نفقة الصندوق، كما يعلن على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق.

وتتولى لجنة يشكلها رئيس هيئة الرقابة المالية، فحص طلبات الترشح فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لقبول الطلبات، وتكون مهام الهيئة أولا فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط فى الشركة العضو بالصندوق ومرشحها وكذلك فى من يمثل عملاء الشركات، استبعاد من يتخلف فى شأنه شرط منها، وذلك خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح، ثانيا إخطار المتقدمين للترشح بالوسيلة التى تحددها اللجنة بما انتهى إليه نتيجة الفحص خلال يومى عمل، ثالثا إعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والثانية للممتلكات والمسئوليات.

ويحق لكل شركة عضو فى الصندوق ممن تتوافر لديها شروط الترشح، الحق فى التظلم لرئيس هيئة الرقابة المالية من إدراج أى مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم المبدئية بالمرشحين، كما يكون لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم خلال ذات المدة، وذلك كله أمام لجنة التظلمات بالهيئة، والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين.

 


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