غداً.. انطلاق فعاليات الأولمبياد لطلاب كليات الحسابات والمعلومات بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

تنطلق بجامعة أسيوط، غدا الأربعاء، افتتاح فعاليات الاولمبياد الثالث لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية، والذي تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، وذلك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وبرمجة الحاسب.

يأتي ذلك، بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة هبة صالح أحمد رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، و بمشاركة طلاب كليات الحاسبات والمعلومات من جامعات المنيا، كفر الشيخ، بنها، عين شمس، الزقازيق، الفيوم، المنصورة، السويس، المنوفية.

وقالت الدكتورة تيسير عبدالحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط، أن الاولمبياد يهدف فى نسخته الثالثة إلى اكتشاف الإمكانيات الابتكارية والمواهب الناشئة بين طلاب كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، إلى جانب دعمهم وتشجيعهم على الإبداع فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير التنافس فيما بينهم، وكذلك حثهم على التعليم والتطوير الذاتي عبر المشاركة الفعالة، وإنتاج تطبيقات و وضع حلول برمجية جديدة تسهم فى خدمة المجتمع وأفراده .

وأوضحت الدكتورة تيسير عبد الحميد، أنه من المقرر ان يتضمن الاولمبياد مسابقة علمية تنظمها الكلية فى مجالات مشروعات تكنولوجيا المعلومات، والتى يقوم بالتحكيم بها لجنة من المحكمين من كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، منوهة أنه سوف تقدم جوائز قيمية على المراكز الثلاث الأولى الفائزة في المسابقة، مقدمة من شركة هواوى.