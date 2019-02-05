video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عبور 49 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:45 ص
عبور 49 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 49 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة 1.5 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MILAN MAERSK" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.7 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "ELEONORA MAERSK" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 173 ألف طن، قادمة من الصين ومتجهة إلى القاهرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مميش: عبور 179 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7 مليون طن فى 4 أيام

قناه السويس

قناه السويس الجديده

حركه الملاحة

الفريق مهاب مميش

البيان الملاحى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة