عبور 49 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 49 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة 1.5 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MILAN MAERSK" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.7 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "ELEONORA MAERSK" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 173 ألف طن، قادمة من الصين ومتجهة إلى القاهرة.