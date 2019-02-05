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عبد المحسن سلامة: نقابة الصحفيين تستقبل غدا حاكم إمارة الشارقة الاماراتية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:11 ص
عبد المحسن سلامة: نقابة الصحفيين تستقبل غدا حاكم إمارة الشارقة الاماراتية عبد المحسن سلامة
كتب محمد السيد
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قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مجلس النقابة يستقبل غدا، الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الاماراتية، بمقر النقابة ضمن جولاته بمصر، مضيفا أن مجلس النقابة سيكرم حاكم الشارقة لأنه رجل يستحق كل التقدير .

 

وتابع نقيب الصحفيين: "حاكم الشارقة سيجرى جولة تفقدية داخل معهد التدريب بالدور السابع، مجلس النقابة سيجتمع به ويهديه درع النقابة على دوره".

 

وأشار إلى أنه سيحسم موقفه من الترشح لانتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب المقرر اجراؤها فى أول مارس، الخميس المقبل .


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