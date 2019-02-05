ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بتصوير عامل عاريا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة ، القبض على ربة منزل و2 من أفراد أسرتها ، لاتهامهم بالإعتداء على عشيقها وتصويره عاريا، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم ، بلاغا يفيد تعرض عامل للاعتداء بالضرب على يد ، ربة منزل ، تربطه بها علاقة سابقة، حيث استدرجته لمسكنها بسبب خلاف بينهما وأعتدت عليه بمساعدة اثنين من أسرتها، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بعد تصويره عاريا، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.