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ضبط 298 قطعة مولد كهربائى غير مطابقة للمواصفات القياسية بالجيزة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:59 ص
ضبط 298 قطعة مولد كهربائى غير مطابقة للمواصفات القياسية بالجيزة حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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القبض على صاحب شركة لاتهامه بالغش التجارى، وضبط بحوزته 298 قطعة مولد كهربائى غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم ضبط عامل لاتهامه بالاستيلاء على المال العام، وضبط بحوزته 3 اسطوانات غاز مدعمةلبيعها بالسوق السوداء. 
 
وحرر ضباط مباحث التموين 72 قضية احتوت على إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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