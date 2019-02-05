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ضبط مصنع يستخدم الطماطم الفاسدة فى تصنيع الصلصة بالشرقية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:24 م
ضبط مصنع يستخدم الطماطم الفاسدة فى تصنيع الصلصة بالشرقية مصنع الصلصة المضبوط
الشرقية - إيمان مهنى
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تمكنت الرقابة التموينية بالشرقية، من ضبط مصنع لإنتاج الصلصة يستخدم طماطم فاسدة ومواد مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ربع طن صلصة بالإضافة إلى 1200 عبوة معدة للبيع بالأسواق.

وقام جمال زيدان مدير الرقابة التموينية بشن حملة تفتيشية على مصانع المواد الغذائية التى تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبط مصنع لإنتاج الصلصة يقوم باستخدام الطماطم غير الصالحة للاستخدام الآدمى ووجود عفن واضح عليها من الشكل الظاهرى وحيازته واستخدامه معجون طماطم غير مدون عليها أى بيانات تدل على صلاحيتها، والتى لها أثر بالغ على الصحة العامة، وتم التحفظ على 215 كيلو معجون طماطم غير مدون عليها أى بيانات، وكذلك 1200 برطمان صلصة معد للبيع وطرحها فى الأسواق على ذمة القضية رقم 60 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان .

 


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