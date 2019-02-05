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صور.. ولى عهد أبوظبى يداعب أحفاده خلال رحلتهم على متن طائرة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:35 ص
صور.. ولى عهد أبوظبى يداعب أحفاده خلال رحلتهم على متن طائرة ولى عهد أبوظبى وأحفاده
كتب محمد رضا
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ظهر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، فى صورة تجمعه بأحفاده على متن الطائرة، وهم محمد بن نهيان بن سيف آل نهيان، وسيف بن نهيان بن سيف آل نهيان، وكان ولى عهد أبوظبى يداعبهما ويلتقط معهما الصور التذكارية إلى جانب طاقم الطائرة.

والتقط ولى عهد أبوظبى، صورة تذكارية مع الطيار سعيد حارب الشامسى، ونشر الطيار صورته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعلق عليها "تواضعَه يخجِل حكومات وشعوب.. ويعلّم الأجيال ما لا يُعلّم".

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شهد، أمس الإثنين، ومعه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، توقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، على وثيقة الأخوة الإنسانية، فى مدينة أبوظبى، كما وقع الأطراف الأربعة على حجر أساس مسجد الشيخ أحمد الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، المقرر بناؤهما فى العاصمة الإماراتية.

 

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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأحفاده

 

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ولى عهد أبوظبى مع أحد الطيارين

 

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تدوينة الطيار قائد طائرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

 


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