video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "مياه أسيوط" تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه وتطهير غرف الصرف

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:12 م
صور.. "مياه أسيوط" تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه وتطهير غرف الصرف شركة مياه أسيوط تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه
أسيوط- فريق المحافظات
إضافة تعليق
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط قوافل مائية، وذلك بهدف التوعية وتقديم كافة الخدمات، مدعومة بسيارات مياه صالحة للشرب وسيارة كسح، ومعمل كامل ومتنقل لتحليل عينات المياه، وذلك للإطمئنان على جودتها، وسيارة أخرى نافورى لتسليك وتطهير غرف الصرف الصحى.
 
واستهدفت القافلة المائية، مركز أبنوب لتقديم الخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، مقدماً الفريق التوعوى بالشركة ندوات توعوية مكثفة بمركز شباب أبنوب، وجمعية رعاية الأيتام، ومختلف قرى المركز لتنمية الوعي الثقافى للمواطن بقضايا المياه، وتوجيه الممارسات الفعلية للمياه إلى مسارها الصحيح، والذى يؤكد ضرورة ترشيد استهلاكها، وينفى افسادها بشتى الطرق لما تمثلها من أهمية لا يمكن أن نغفلها.
 
كما قدمت القافلة المائية، عدد من الخدمات الطبية المقدمة كمساهمة من وزارة الصحة، إيماناً بأهمية الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وما لها من تأثير فى تحقيق التنمية المجتمعية الحقيقية.
 
وتستمر فاعليات الأنشطة الخدمية، على مدار 3 أيام حتى الغد، وتختتم القافلة أنشطتها بلقاء جماهيرى بحضور المسئولين من أعضاء مجلس ومدينة أبنوب، ومسئولى شئون البيئة، ومسئولى الصحة المشاركين فى القافلة؛ للتواصل مع المواطنين، واستقبال أى استفسارات لتفعيل توصيات القافلة.
 
شركة مياه أسيوط تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه (1)
شركة مياه أسيوط تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه

شركة مياه أسيوط تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه (2)
شركة مياه أسيوط تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه

شركة مياه أسيوط تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه (3)
شركة مياه أسيوط تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه

شركة مياه أسيوط تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه (4)
شركة مياه أسيوط تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دعم جامعة أسيوط بـ600 جهاز كمبيوتر وزيادة سرعة الإنترنت 3 أضعاف

محافظة أسيوط: إنهاء رصف عدد من الشوارع بـ5 قرى لتحقيق السيولة المرورية

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار المحافظات

قوافل مائية

شركة مياه الشرب




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة