صور.. "مياه أسيوط" تنظم قوافل مائية لتحليل عينات المياه وتطهير غرف الصرف

أسيوط- فريق المحافظات

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط قوافل مائية، وذلك بهدف التوعية وتقديم كافة الخدمات، مدعومة بسيارات مياه صالحة للشرب وسيارة كسح، ومعمل كامل ومتنقل لتحليل عينات المياه، وذلك للإطمئنان على جودتها، وسيارة أخرى نافورى لتسليك وتطهير غرف الصرف الصحى.

واستهدفت القافلة المائية، مركز أبنوب لتقديم الخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، مقدماً الفريق التوعوى بالشركة ندوات توعوية مكثفة بمركز شباب أبنوب، وجمعية رعاية الأيتام، ومختلف قرى المركز لتنمية الوعي الثقافى للمواطن بقضايا المياه، وتوجيه الممارسات الفعلية للمياه إلى مسارها الصحيح، والذى يؤكد ضرورة ترشيد استهلاكها، وينفى افسادها بشتى الطرق لما تمثلها من أهمية لا يمكن أن نغفلها.

كما قدمت القافلة المائية، عدد من الخدمات الطبية المقدمة كمساهمة من وزارة الصحة، إيماناً بأهمية الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وما لها من تأثير فى تحقيق التنمية المجتمعية الحقيقية.

وتستمر فاعليات الأنشطة الخدمية، على مدار 3 أيام حتى الغد، وتختتم القافلة أنشطتها بلقاء جماهيرى بحضور المسئولين من أعضاء مجلس ومدينة أبنوب، ومسئولى شئون البيئة، ومسئولى الصحة المشاركين فى القافلة؛ للتواصل مع المواطنين، واستقبال أى استفسارات لتفعيل توصيات القافلة.