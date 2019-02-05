صور.. بدء العمل بسوق الأسماك الجديد ببورسعيد.. والمحافظ: نقله حضارية مهمة

بورسعيد – السيد فلاح

فتح سوق السمك الحضارى الجديد ببورسعيد، أبوابه اليوم الثلاثاء، أمام آلالاف من أهالى المدينة الباسلة وضيوفها، وذلك بموقعه الجديد بمنطقة القنال الداخلى، الواقعة فى نطاق حى العرب، أقدم الأحياء الشعبية بالمدينة.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن السوق يعد خدمة متميزة لجموع أهالى المحافظة وزائريها بعد افتتاحه بالشكل الحضارى الجديد، والذى يعد نقله حضارية مهمة بالنظر لجماليات إنشائه على الطراز الأوروبى، وأهمية دوره فى توفير الوجبة الأساسية الأولى لأكثر من 700 ألف بورسعيدى وضيوفهم.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن السوق الجديد أقيم على مساحة 20 ألف متر مربع، فيما يقع المبنى الإدارى على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترا مربعا تقريبا.

ويضم سوق السمك الجديد، 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترا، و2 مطعم على مساحة 100 متر، فضلا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وتزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

وطالب محافظ بورسعيد، المتعاملين مع السوق الجديد والعاملين فيه، بالحفاظ عليه يظهر بالشكل الحضارى المطلوب دائما.