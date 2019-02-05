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صور.. انهيار أجزاء من محكمة المنشية بالإسكندرية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:52 ص
صور.. انهيار أجزاء من محكمة المنشية بالإسكندرية المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك
الإسكندرية - جاكلين منير
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تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، بلاغا بسقوط أجزاء من مبنى "محكمة السيدات الشرعية" بـ 156 شارع الشهيد مصطفى حافظ - دائرة قسم الجمرك.
 

وتوجهت رئيس الحى الى موقع البلاغ وبرفقتها  محمد سعد سكرتير عام الحي، ومديري إدارات؛ المشروعات والتنظيم والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي، وتمت معاينة المبنى، بالإضافة إلى تواجد عضو من لجنة الحفاظ على التراث للمعاينة، وذلك لوجود المبني في مجلد الحفاظ على التراث مما يصعُب معه هدم المبنى، ويُذكر أن المبنى صادر له قرار هدم من الحي منذ عام 2004م.

واتخذ حي الجمرك كافة الإجراءات التأمينية اللازمة؛ فتم وضع كوردون أمني حول المبني وإخلاء الشارع من المارة والسيارات من خلال شرطة المرور ووضع الحواجز الأمنية، كما تواجدت قوات شرطة ومباحث قسم الجمرك بالموقع لتأمين المبنى والمواطنين.

وذلك حتى يتم عرض الأمر على لجنة مختصة من هيئة الحفاظ على التراث وإتخاذ الإجراءات الملائمة حيال المبنى.

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