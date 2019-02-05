صور.. المالية: تحديد مبلغ بموازنة السنة الحالية للإنفاق على القرى الأكثر فقرا

كتبت منى ضياء تصوير اشرف فوزى

أعلن محمد معيط وزير المالية، عن الاتفاق على مبلغ محدد للإنفاق على القرى الأكثر فقرا فى مصر خلال موازنة السنة المالية الحالية، وهو ما تم الاتفاق عليه أمس فى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفى بوزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن هناك تقدير أيضا لهذا الإنفاق خلال موازنة السنة المالية المقبلة التى يجرى إعدادها.

من جانبه، قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ان حجم أقساط الدين الخارجى خلال السنة المالية الحالية 2018-2019 يبلغ قيمته 10.5 مليار دولار، تم سداد جزء كبير منها أو إعادة هيكلته من خلال إعادة مفاوضات البنك المركزى لتجديد ودائع بعض الدول العربية.

واضاف أن متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية (يوليو - ديسمبر) 2018-2019 بلغ حوالى 19.5% لأذون الخزانة، و18.5% للسندات.

وأشار إلى أن قيمة الفوائد وخدمة الدين فى تلك الفترة بلغ 207 مليار جنيه، مقابل 173 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، متوقعا تحقيق المستهدف خلال السنة المالية والمقدر بحوالى 540 مليار جنيه.

وعلى جانب أخر قال كوجك، إن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية حتى 28 يناير الماضى بلغ 13.1 مليار دولار، مشيرا إلى أنه بعد تدقيق الأرقام خاصة فى اكتتابات الأجانب فى السندات قد يرتفع الرقم بـ100 مليون دولار أخرى.