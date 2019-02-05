صحة أسوان: فحص 80% من إجمالى المستهدفين بمبادرة 100 مليون صحة

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أن إجمالى أعداد المواطنين الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم ضمن مبادرة 100 مليون صحة بلغوا 780 ألفا و400 شخص بنسبة وصلت إلى 80 % من إجمالى المستهدفين، خلال شهرين فقط.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محافظة أسوان تحقق نسب عالية فى أعداد المواطنين المترددين على المبادرة منذ انطلاقها فى 1 ديسمبر 2018 ضمن المرحلة الثانية التى تستمر حتى نهاية شهر فبراير الجارى.

وأوضح مدير إدارة الطب الوقائى، بأن المبادرة ساهمت فى علاج 10 آلاف و586 مواطناً تم اكتشاف إصابتهم بفيروس C بنسبة 3 %، منهم 6058 تم صرف علاج لهم، وجارى عمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج للباقى، بجانب 12 ألف مواطن تم اكتشاف إصابتهم بالأمراض الغير السارية وتم صرف العلاج لهم.

وأشار إلى أن المسح الطبى شمل جميع القرى والمدن بالمحافظة من خلال 72 فرقة متحركة ضمن 308 فريق طبى ثابت ومتحرك بمختلف التجمعات الجماهيرية مع التركيز أيضاً على التجمعات العمالية فى المشروعات الكبرى وداخل مدينة أسوان الجديدة.