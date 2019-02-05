شعبة الدواجن: نحتاج حصرا شاملا لأمهات الطيور والتسمين والبياض لضبط الأسواق

كتب – إسلام سعيد

قال عبد النبى محمد سكرتير شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق تسعير الدواجن فى مصر يحتاج إلى ضبط والتوصل إلى آلية محكمة لعملية التسعير، مشيرا إلى أنه ضرورة تفعيل بورصة الدواجن خلال الفترة القادمة خاصة مع بدء تطبيق قرار حظر تداول الطيور الحية فى القاهرة والجيزة.

وأضاف سكرتير شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه لو تم تفعيل بورصة الطير سيتم بشكل يومى سيتم نشر تكاليف الإنتاج وتوفير شبكة معلوماتية وحصر شامل لأمهات الطيور والتسمين والبياض وكذلك تشمل البورصة بيان بأسعار الأعلاف والبيض لنشر التكلفة الحقيقية على أرض الواقع لمواجهة ارتفاع أسعار الفراخ، إلى جانب أنها وسيلة لحصر المنتجين ومواجهة الأمراض بصورة متوازنة وبتنسيق مع كافة الجهات وليس بصورة منفردة من المنتجين.