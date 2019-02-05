شاهد.. رئيس السكة الحديد: مضاعفة القطارات خلال عامين لتحقيق سرعة التقاطر

كتب أيمن رمضان

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد، إن الهية تنفذ خطة استراتيجية لتطوير الهيئة سواء على مستوى القطارات أو المحطات، بالإضافة إلى المزلقانات، وتابع: " نعمل على تطوير 133 محطة تم إنجاز 90% منها حتى الآن ودخلت حيز العمل وجار تطوير البقية".

وأضاف "رسلان"، خلال تقرير بثه برنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت والإعلامية بثينة توكل، عبر قناة "اليوم"، أن الهيئة تعمل على زيادة عدد القطارات خلال خطة التطوير وفى غضون عامين سيتضاعف عدد القطارات 100% من أجل سرعة التقاطر.