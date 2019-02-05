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سيدة تحبس نجلها لمدة 10 سنوات فى منزل مهجور مظلم بالغربية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:30 م
سيدة تحبس نجلها لمدة 10 سنوات فى منزل مهجور مظلم بالغربية الام ونجلها
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل
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نجحت وحدة نجدة الطفل التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 17 عاما، بعد قيام والدته باحتجازه فى منزل مهجور مظلم لأكثر من 10 سنوات متصلة، دون أن يخرج من المنزل أو يرى النور، بقرية سجين الكوم مركز قطور.

حجزت الأم -والتى تعانى من أزمة نفسية- نجلها وهو فى سن السابعة من عمره بمنزل مهجور داخل غرفة مظلمة، ومنعته من الخروج من المنزل طوال هذه الفترة، وكانت تضع الطعام له على الأرض وتغلق عليه ويقضى حاجته داخل الغرفة، وتخرج هى من المنزل للتسول.

قدم الجيران الكثير من الشكاوى لمديرية أمن الغربية لإنقاذ الطفل، وعلى الفور تحركت مديرية أمن الغربية، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، بالتنسيق مع وحدة نجدة الطفل التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى، وتم إنقاذه وتبين أنه فى حالة إعياء شديدة وتم نقله لمستشفى قطور المركزى لإجراء الكشف الطبى عليه.

تحرر المحضر رقم 4 احوال نقطة شرطة مستشفى قطور المركزى، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.


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