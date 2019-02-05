سقوط أمطار خفيفة على مراكز سوهاج وخدمات مرورية على الطرق لتجنب الحوادث

وتسببت الأمطار فى ارتباك محدود فى حركة المرور فى جميع الطرق السريعة، ونشرت إدارة المرور أجهزة الرادار، وكثفت حملاتها على الطريقين الصحراوى والغربى والشرقى والزراعى أسوان القاهرة، لتحذير السائقين من السير بسرعات زائدة أو التخطى الخاطئ، لمنع وقوع حوادث على تلك الطرق وللحفاظ على أرواح المواطنين.

من جانبه، عقد أحمد الانصارى محافظ سوهاج، عدة إجتماعات سابقة بغرفة العمليات وذلك لمتابعة رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، تحسباً لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، فى إطار ما أعلنته هيئه الأرصاد الجوية عن توقعات في سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط أمطار غزيرة على البلاد.

وكلف الأنصارى شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجميع المديريات والجهات المعنية بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية والربط المستمر والتفاعل الفوري بالإبلاغ لغرفه العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وسرعه التجاوب الفوري مع أية بلاغات.

وشدد المحافظ، على أهمية جاهزية مخرات السيول والمصارف و الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن وتامين محطات الرفع والمعالجة بالإمداد بالكهرباء من خلال مصادر بديله بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى والحماية المدنية.