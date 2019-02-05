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ربه منزل تلقى بنفسها من الطابق الثالث لخلافات مع زوجها فى شبرا الخيمة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:20 م
ربه منزل تلقى بنفسها من الطابق الثالث لخلافات مع زوجها فى شبرا الخيمة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات
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أقدمت ربة منزل بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمنزل أسرتها بسبب خلافات مع زوجها بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالى بإلقاء ربة منزل نفسها من شقه بشارع الهجان دائرة القسم.
 
وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة.
 
انتقل العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، وتبين قيام الأهالى بنقل المجنى عليها إلى مستشفى ناصر العام، وتدعى "م، أ. س" 26 سنة ربة منزل وبسؤال والدتها أقرت بأن ابنتها المصابة تركت منزل الزوجيه بسبب كثرة خلافاتها مع زوجها وشجارها معه وعندما حضرت إليها فوجئت بقيامها بإلقاء نفسها من البلكونه فسقطت على الأرض غارقة فى دماءها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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