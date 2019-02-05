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دواوين الوزارات.. مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس المقبل

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:49 ص
دواوين الوزارات.. مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس المقبل الأوكازيون الشتوى
إعداد محمود طه حسين
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

 التموين:

وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس المقبل

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تبحث آليات التعاقد مع معلمين جدد فى لقاء المديريات التعليمية غدا

 

وزارة التضامن:

صور.. التضامن الاجتماعى تتعامل مع 2777 مشرداً وطفلا بلا مأوى

 

وزارة النقل:

المترو ينشر صور محطة المرج الجديدة قبل وبعد التطوير بتكلفة 600 مليون جنيه

 

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يلتقى رئيس تنزانيا ويفتتح مزرعة مصرية مشتركة تعمل بالطاقة الشمسية

 

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى: مسابقة قومية لدعم ابتكارات ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات

 

وزارة القوى العاملة:

 القوى العاملة: اختيار مصر للاحتفال بمئوية إنشاء منظمة العمل الدولية إبريل المقبل

 

وزارة الكهرباء

 وزير الكهرباء: بدأنا وضع تصورات للأسعار الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء

 

وزارة السياحة

المنشآت الفندقية: مد تراخيص عمل الفنادق العائمة خلف السد العالى لنهاية إبريل

 


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الأوكازيون الشتوى

التموين

على المصيلحى

اسعار الأوكازيون

مد الأوكازين الشتوى




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