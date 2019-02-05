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دعم جامعة أسيوط بـ600 جهاز كمبيوتر وزيادة سرعة الإنترنت 3 أضعاف

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:03 م
دعم جامعة أسيوط بـ600 جهاز كمبيوتر وزيادة سرعة الإنترنت 3 أضعاف جانب من اللقاء
أسيوط محمود عجمى
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استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وفداً من مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، برئاسة الدكتورة نهى عزمى مديرة المركز، والذي يضم الدكتور إبراهيم فتحى، والدكتور هشام عزت، والدكتور أحمد محمود، والمهندس ناصر محمد، وطارق عبد الرحمن، وبحضور الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة المدير التنفيذي للمعلومات .
 
وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن زيادة وفد وزارة التعليم العالى، تأتى فى إطار تكليف الوزارة إلى اللجنة التابعة لها بالقيام بزيارة للجامعة، لمتابعة ما تم انجازه في المشروع الجاري تنفيذه لتطبيق الاختبارات الإلكترونية فى الجامعات المصرية، والذي تُعد جامعة أسيوط أحد الجامعات التى بدأت فى المرحلة الأولى إنشاء أول مركز للقياس والتقويم بها، وذلك عن طريق مشروع مشترك بين الجامعة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والذي يبلغ تكلفته 2 مليون ونص .
 
وأكد رئيس جامعة أسيوط، خلال لقائه مع الوفد، على حرص الجامعة على النهوض بالخدمة الإلكترونية في مختلف قطاعاتها، وذلك بتطبيق الامتحانات الإلكترونية، وكذلك إحلال المناهج الإلكترونية تدريجياً كبديل للكتب الورقية، وكذلك السعى إلى ميكنة العمل بكافة إدارات الجامعة والمستشفيات الجامعية، وهو ما يأتى ضمن خطة جامعة أسيوط لتحويلها إلى جامعة رقمية .
 
ومن جانبها، أشارت الدكتورة نهى عزمى خلال اللقاء، إلى ما يقدمه المركز من خدمات لتطوير الخدمات الإلكترونية داخل الجامعات المصرية، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والذي يتضمن دعم جامعة أسيوط، بعدد 600 جهاز حاسب آلى ضمن مشروع إنشاء مركز للقياس والتقويم وتطبيق الامتحانات الإلكترونية، مع توفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة لزيادة سرعة الإنترنت داخل الجامعة إلى نحو ثلاثة أضعاف، كما أعربت الدكتورة نهى عزمي عن استعداد المركز لتقديم الدعم اللازم للجامعة لتحسين تصنيفها دولياً .
 
ومن الجدير بالذكر، أن عقب لقاء اللجنة مع رئيس الجامعة، بدأت اللجنة فى جولة تفقدية لزيارة عدد من كليات الجامعة، والتى شملت كليات حاسبات ومعلومات، وطب ، تجارة ، تربية .
 
وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط (4)
وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط

وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط (5)
وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط

وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط (6)
وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط

وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط (7)
وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط

وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط (8)
وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط

وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط (9)
وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط

وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط (10)
وزارة التعليم العالي تُعلن عن تقدم 600 جهاز كمبيوتر دعماً لجامعة أسيوط

 


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