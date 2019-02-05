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حجر المطار الصحى يشدد إجراءات فحص القادمين من 35 دولة.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:22 م
حجر المطار الصحى يشدد إجراءات فحص القادمين من 35 دولة.. تعرف على التفاصيل مطار القاهره - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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بدأت سلطات  الحجر الصحى بمطار القاهرة، ،تشديد الإجراءات والمتابعة على الركاب القادمين من عدة دول، وتطعيم القادمين من 35  دولة إفريقية، وأمريكية وذلك بسبب انتشار الحمى الصفراء وشلل الأطفال، وذلك للأطفال من سن 9 أشهر وأكثر، يأتى ذلك بناءا على منشور من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة.
 
وشملت التعليمات الجديدة، ضرورة  وجود شهادة صحية سارية من الركاب القادمين من دول أمريكا الجنوبية وافريقيا، علي أن تسري التعليمات على الركاب القادمين " ترانزيت"، وتضمن المنشور السماح للمسافرين الذين بحوزتهم شهادة إعفاء من التطعيم ضد الحمى الصفراء صادرة من مكتب دولى مع تحرير كارت صحة عامة ومتابعته بمحل إقامتهم لمدة 6 أيام.
 
وشملت قائمة الدول المتضررة بمرض الحمى الصفراء كل من  "إثيوبيا_ إريتريا_ السنغال _السودان _الصومال _الكونغو_ النيجر _انجولا _أوغندا _بنين _ بوركينافاسو_ بورندي _ تشاد _توجو _ تنزانيا _ جنوب السودان _ جمهورية افريقا الوسطي _ سيراليون _ رواندا _ زامبيا _ غانا _ غينيا_ غينيا بيساو _ غينيا الاستوائية _ كوت ديفوار _ كينيا_ ليبيريا _ مالي _ موريتانيا _ نيجيريا"، بينما شملت قائمة الدول المنتشر بها  شلل الأطفال وهم : "البرازيل _ الارجنتين _ الاكوادور _ البارجواي _بنما _بيرو_ ترنداد وتاباجو _ جويانا _جيانا الفرنسية _ سورينام _ فنزويلا _كولومبيا".
 

 


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