حجر المطار الصحى يشدد إجراءات فحص القادمين من 35 دولة.. تعرف على التفاصيل

كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة

بدأت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة، ،تشديد الإجراءات والمتابعة على الركاب القادمين من عدة دول، وتطعيم القادمين من 35 دولة إفريقية، وأمريكية وذلك بسبب انتشار الحمى الصفراء وشلل الأطفال، وذلك للأطفال من سن 9 أشهر وأكثر، يأتى ذلك بناءا على منشور من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة.