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حبس متهمين بسرقة 30 هاتف من محل بمدينة بدر 4 أيام

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:58 م
حبس متهمين بسرقة 30 هاتف من محل بمدينة بدر 4 أيام سرقة هاتف محمول-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بسرقة محلات الهواتف المحمولة بمدينة بدر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 
 
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة بدر، بلاغا من "مختار .ع"، يفيد بسرقة محل الهواتف المحمولة الخاص به، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم "يوسف .م"عاطل، و" مهاب. ع" عاطل.
 
وعلي الفور تم ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة محل الهواتف المحمولة،  وتمكنا من سرقة 30 هاتف مختلف المركات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 

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