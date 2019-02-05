جامعة قناة السويس تستضيف اليوم ملتقى الطلاب على مستوى الجامعات

تنظم جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل، فعاليات ملتقى طلاب من أجل مصر، تحت شعار "نلتقى.. لنرتقى”، وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف أبوالنور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة 500 طالب وطالبة من مختلف جامعات المصرية، وذلك فى الفترة من 9:5 فبراير الجارى من أجل تواصل شباب الجامعات المصرية والدور الذى تلعبه جامعة قناة السويس لتنمية الوعى القومى لدى الطلاب، حيث يتضمن الملتقى أنشطة رياضية، فنية، ثقافية، ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية، بهدف تنمية روح الانتماء والولاء للوطن، وتثقيف الطلاب وتنمية معارفهم، والكشف عن مواهبهم فى كل الأنشطة والمجالات، ودمج الطلاب من كافة الجامعات وتبادل الخبرات فيما بينهم، بالإضافة إلى زيادة جسور التواصل بينهم والترويح عنهم، واستثمار وقت الفراغ فى إجازة منتصف العام الدراسى.

وقال الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على الملتقى، أن استقبال الطلاب اليوم الثلاثاء، وافتتاح اللقاء سيبدأ صباح غد الأربعاء 6 فبراير فى تمام الساعة الثامنة صباحا، بطابور العرض وحملة الأعلام، والذى ينطلق من أمام بوابة كلية التمريض ويسير بالطريق الدائرى وصولاً إلى الحرم الجامعى، ويعقب ذلك تلبية دعوة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لزيارة المشروعات القومية الكبرى، التى تقام بمنطقة قناة السويس ومنها" زيارة لقناة السويس الجديدة، الأنفاق، مبنى المحاكاة، حيث تستضيف هيئة قناة السويس الطلاب طوال يوم الأربعاء، ثم تبدأ فعاليات الملتقى يوم الخميس 7 فبراير بورشة عمل لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرمن الساعة التاسعة إلى الحادية عشر صباحا، يعقبها ندوة عن حقوق الإنسان "حقوق الإنسان حقائق وأكاذيب" للمستشار الدكتور أشرف الدعدع الخبير بالأمم المتحدة ورئيس مؤسسة الإتحاد الوطنى لحقوق الإنسان، يليها عرض وتقييم أعمال ورش عمل، وفى الفترة المسائية يمارس الطلاب الأنشطة المختلفة.

وأوضح الدكتور طارق رحمى، أن يوم الجمعة يقام مارثون رياضى فى التاسعة صباحا بالطريق الدائرى حتى مبنى الحرم الجامعى، وعقب صلاة الجمعة والتى يلقيها الشيخ حافظ مسعد وكيل وزارة منطقة الأزهر بالإسماعيلية، وتقام ندوة حول استراتيجية الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الدولية للواء نصر سالم مدير جهاز الاستطلاع خلال حرب أكتوبر وفى مساء الجمعة، حفل ختام فعاليات ملتقى طلاب من أجل مصر.