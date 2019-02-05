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تعرف على مواعيد بدايات فصول السنة وطولها × 5 معلومات

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:00 ص
تعرف على مواعيد بدايات فصول السنة وطولها × 5 معلومات فصل الربيع- أرشيفية
كتب- محمود راغب
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وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، يبدأ فصل الربيع يوم الأربعاء 20 مارس 2019 عند الساعة 23 والدقيقة 58، وطوله يبلغ 92 يومًا و17 ساعة و56 دقيقة.

ويبدأ فصل الصيف الجمعة 21 يونيو عند الساعة 17 والدقيقة 54 وطوله يبلغ 93 يومًا و15 ساعة و56 دقيقة، أما فصل الخريف فيبدأ الإثنين 23 سبتمبر عند الساعة 9 والدقيقة 50 وطوله 89 يومًا و20 ساعة و29 دقيقة.

بينما فصل الشتاء يبدأ الأحد 22 من ديسمبر عند الساعة 6 والدقيقة 19 وطوله يبلغ 88 يومًا و17 ساعة و39 دقيقة .

 


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فصول السنة

فصل الصيف

فصل الربيع

فصل الشتاء




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