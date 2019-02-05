تعرف على البرامج التدريبية المقدمة للعاملين بالقطاع الحكومى فى محافظة الأقصر

ومن جانب آخر، تفقد المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، قطاع توزيع كهرباء الأقصر، وبرفقته المهندس عصام الشريف نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات التشغيل والصيانة، وكان في استقباله المهندس زكريا عبد الحميد سلام مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع توزيع كهرباء الأقصر وقيادات القطاع.

واستهل رئيس مجلس الإدارة لشركة الكهرباء، زيارته بتفقد مخازن القطاع ومحطة موزعات البياضية واطمأن على الجهود والأحمال بالمحطة ثم توجه إلي ديوان قطاع توزيع كهرباء الأقصر وتفقد جميع المكاتب بالقطاع، واستمع إلى شرح من المهندس زكريا عبد الحميد عن دور كل قسم ومدى تلبية الخدمات التي تقدم لجمهور المواطنين بالأقصر.

وتوجه المهندس سامي أبو وردة، إلي قاعة الاجتماعات بالقطاع وعقد اجتماع موسع مع مديري العموم ومسئولى الإدارات والهندسات والشبكات والأفرع والعاملين، وذلك للتأكد من وصول خطة العمل وأهداف المرحلة المستقبلية للجميع مع ضرورة توصيلها إلي أصغر عامل بالقطاع للتوضيح، والتأكيد على أهمية الالتزام والجدية فى العمل على جميع المستويات فى المرحلة المقبلة لرفع شأن الشركة والعاملين سوياً.

وإلتقى بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالأقصر واستمع لطموحات العاملين وتطلعاتهم، واختتم زيارته لقطاع الأقصر بالمرور على مخازن وورش قطاع الأقصر بإسنا للاطلاع على جميع موارد وإمكانيات الشركة لاستغلالها.