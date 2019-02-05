video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"تصديرى الكيماويات" يبحث مع المكتب التجارى المصرى بروسيا البعثة التجارية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:00 ص
"تصديرى الكيماويات" يبحث مع المكتب التجارى المصرى بروسيا البعثة التجارية خالد أبو المكارم
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

يبدأ المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، تسيير أولى بعثاته الترويجية خلال العام الحالى بمشاركه 20 شركة للسوق الروسى اعتبارا من 22 مارس المقبل.

 وقال خالد أبو المكارم إن المجلس عقد اجتماعا مع ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى فى موسكو وأكد خلاله حامد على أهمية السوق الروسى للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، مشيرا إلى أن الوقت الحالى هو الأنسب لطرق أبواب السوق الروسى.

وأضاف ابو المكارم لـ"اليوم السابع" أن المجلس كان يخطط لهذه الزيارة منذ عام تقريبا بهدف أساسى، وهو فتح المزيد من الأسواق للصادرات المصرية ولا سيما أن السوق الروسى سوق كبير والتواجد المصرى فيه ضعيف مقارنة بما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة فى مجالات الكيماويات والأسمدة.

وأشار خالد ابو المكارم أن البعثة ستكون بداية لبعثات أخرى لروسيا ولبعض الأسواق الافريقية المستهدفة خلال عام 2019.

 وفى ذات السياق أكد ناصر حامد أن الصادرات المصرية من منتجات الصناعات الكيماوية إلى السوق الروسى وكذا باقى دول الاتحاد الاوراسى تعد ضعيفة مقارنه بحجم وإمكانات السوق المتاحة وهو ما يعنى أن الفرصه لا تزال متاحة امام الصادرات المصرية لزيادة نسبة مساهمتها فى قائمة الواردات الروسية من المنتجات الكيماوية، لافتا إلى أن السوق الروسى يعتمد على الأسواق الأوروبية خاصة المانيا فى توفير احتياجاته من منتجات الصناعات الكيماوية، كما أن للصين وبيلاروسيا نصيب كبير من الواردات الروسية فى هذا القطاع

وحدد ناصر حامد مجموعة من الخطوات التى يجب على الشركات المصرية اتباعها إذا ما أرادت اقتحام الروسى والحفاظ على تواجدها داخل هذا السوق يأتى على رأسها الالتزام بشروط التعاقد وكذا الاهتمام باعتبارات التعبئة التى يطلبها المستورد الروسى، وكتابة بيانات المنتجات باللغة الروسية، وتوفير المنتج بمستوى الجودة المتعاقد عليها، وأهمية اختيار الوكيل الذى تستطيع الشركة الاعتماد علية لتمثيلها فى السوق الروسى.

وطالب بأن تمتد الجهود الترويجية للشركات المصرية المصدرة لتشمل مدن أخرى بخلاف مدينتى موسكو وسان بطرسبرج لما لباقى المدن الروسية من إمكانات استهلاكية كبيرة.

وشدد على أهمية مداومة الاشتراك فى المعارض المتخصصة المقامة فى روسيا، ومراعاة التواصل مع المستورد الروسى باللغة الروسية التى لا تزال لغة التواصل الأولى دون غيرها من اللغات الأجنبية.

 

 


إضافة تعليق

الكيماويات

الاسمدة

اخبار الاقتصاد

المكتب التجارى

روسيا

صادرات




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة