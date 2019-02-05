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بعد نزاع استمر 15 عاما..

تسوية ودية لنزاع بنك ناصر وشركتى النصر للتصدير والعامة الهندسية بشأن قطعتى أرض

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:05 م
تسوية ودية لنزاع بنك ناصر وشركتى النصر للتصدير والعامة الهندسية بشأن قطعتى أرض جانب من التوقيع
كتب عبد الحليم سالم
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شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع اتفاق تسوية ودية لمنازعات قضائية استمرت نحو 15 عاما بين بنك ناصر الاجتماعى، وشركتى النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية بشأن قطعتى أرض بطريق كورنيش النيل فى حى ساحل بمحافظة القاهرة.

ويختص الاتفاق بإنهاء العلاقة الإيجارية لقطعتى الأرض - والتى تزيد مساحتهما على 24 ألف متر مربع - المؤجرتين من شركتى النصر والعامة للأعمال الهندسية من قبل بنك ناصر، والصادر بشأنهما أحكام قضائية لصالح البنك.

 وبمقتضى هذا الاتفاق يسدل الستار على النزاع القائم بين الطرفين مع التنازل الكامل عن الدعاوى والطعون القضائية المتداولة والمرفوعة من كل طرف ضد الآخر، بما يحقق مصلحة الطرفين.

 وأكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تفعيل سياسة الدولة الرامية لوقف التقاضى بين الجهات الحكومية وتسوية النزاعات القضائية بينها وديا، كما أعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بتوقيع اتفاق التسوية وترحيبها بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 116 لسنة 2018 بتاريخ 27/11/2018، بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى وشركتى النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية، لدراسة واقتراح تسوية ودية للمنازعات القائمة بين البنك والشركتين بشأن قطعتى الأرض الواقعتين بحى الساحل محافظة القاهرة.

 

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