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اليوم.. انطلاق الاجتماع الإقليمى الوزارى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:00 ص
اليوم.. انطلاق الاجتماع الإقليمى الوزارى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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تشهد الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة ، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمى التشاورى الوزارى الإفريقى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة فى دورتها الثالثة والستين  CSW 63،  والذى يعقده المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقى ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة .

وستشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة السفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء المعنين بشؤون المرأة والنوع الاجتماعى والوزارات ذات الصلة فى الدول الأعضاء فى الإتحاد الإفريقى .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن هذا الاجتماع التحضيرى يعقد للمرة الأولى فى مصر ، وكان يعقد كل عام بمقر الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا قبل فعاليات اللجنة بالأمم بنيويورك.

وأضافت رئيسة المجلس أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بتوصيات موحدة ، وبلورة موقف أفريقى موحد حول الموضوع المطروح مناقشته وهو "نظم الحماية الاجتماعية وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة ".

وأكدت مرسى أن المؤتمر يتضمن اجتماعا بالوزراء بالقارة بهدف تعريفهم بأهداف لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وأى تقدم حادث فى الوضع الراهن ، والربط بين الثلاث محاور التى سوف تناقشها اللجنة هذا العام، والتقدم المحرز فى أفريقيا ، والتعرف من الوزراء على التحديات والعقبات التى تواجههم فى هذا المجال.

 

 


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المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

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