اليوم السابع: ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من الملفات والقضايا، منها موافقة اللجنة العامة بالبرلمان على مقترح تعديل الدستور بأغلبية ثلثى الأعضاء.



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