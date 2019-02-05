اليوم آخر موعد لمعرض "ديارنا 2019 " بمدينة نصر

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن آخر فترة لمعرض ديارنا 2019 الذى يقام فى صالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر هو اليوم الثلاثاء 5 فبراير، حيث يعد الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن معرض ديارنا 2019 فى دورته الحالية يشهد إقبالا كبيرا من الزوار، وبلغ إجمالى مبيعات المعرض بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر منذ افتتاحه 21 من يناير الماضى وحتى السبت الماضى نحو 4 ملايين جنيه.

يذكر أن غادة والى وزيرة التضامن افتتحت المعرض برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، كما زار المعرض خلال هذه الفترة عدد من كبار الشخصيات الدولية منهم السيدة راندا برى حرم رئيس مجلس النواب اللبنانى وحرم سفير لبنان بالقاهرة وسفير دولة بيرو وحرمه، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المحلية، منهم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور هشام فرحات وزير النقل.