video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم آخر موعد لمعرض "ديارنا 2019 " بمدينة نصر

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:00 ص
اليوم آخر موعد لمعرض "ديارنا 2019 " بمدينة نصر معرض ديارنا 2019
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن آخر فترة لمعرض ديارنا 2019 الذى يقام فى صالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر هو اليوم  الثلاثاء 5 فبراير، حيث يعد الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن معرض ديارنا 2019 فى دورته الحالية يشهد إقبالا كبيرا من الزوار، وبلغ إجمالى مبيعات المعرض بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر منذ افتتاحه 21 من يناير الماضى وحتى السبت الماضى نحو 4 ملايين جنيه.

 

 يذكر أن غادة والى وزيرة التضامن افتتحت المعرض برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، كما زار المعرض خلال هذه الفترة عدد من كبار الشخصيات الدولية منهم السيدة راندا برى حرم رئيس مجلس النواب اللبنانى وحرم سفير لبنان بالقاهرة وسفير دولة بيرو وحرمه، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المحلية، منهم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور هشام فرحات وزير النقل.

 

 


إضافة تعليق

وزارة التضامن

غادة اولى

معرض ديارنا 2019

مدينة نصر




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة