النيابة تطلب التحريات حول مقتل شاب فى مشاجرة مع آخر بسبب خلافات قديمة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تقرير الطب الشرعى لشاب توفى فى مشاجرة مع آخر، بسبب خلافات قديمة بينهما على فرص السطوة والنفوذ، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المجنى عليه "توفيق -22 سنة" عاطل والشهير بـ"تيتو"، و"أمير" داخل حجز قسم الشرطة أثناء قضاء فترة حبسهما احتياطيًا على ذمة قضايا مخدرات، بسبب رغبة كل منهما فى فرض سطوته داخل الحجز.

وعقب خروج المتهمين من الحجز تقابلا لتصفية الخلافات التى نشبت بينهما، واستعان كل منهما بسلاح أبيض للتشاحر، وسدد المتهم "أمير" طعنتين نافذتين للمجنى عليه أسفرت عن وفاته.