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النيابة تطلب التحريات حول شروع عامل بقتل آخر بعد ضبطه بصحبة زوجته فى بولاق

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:41 م
النيابة تطلب التحريات حول شروع عامل بقتل آخر بعد ضبطه بصحبة زوجته فى بولاق حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة ببولاق الدكرور، تحريات الأجهزة الأمنية، حول اتهام عامل بالشروع فى قتل آخر، بعد ضبطه بصحبة زوجته داخل مسكنه ببولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
تلقى الرائد محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد إصابة عامل بجرح نافذ بالصدر، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج. 
 
 
بإجراء التحريات، تبين أن عامل طعن المصاب بسكين، بعد عودة المتهم لمسكنه، وعثوره على المصاب بصحبة زوجته، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

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