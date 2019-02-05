video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات المسلحة السودانية تؤكد حرصها على أمن الوطن والتفافها حول قيادتها

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:32 ص
القوات المسلحة السودانية تؤكد حرصها على أمن الوطن والتفافها حول قيادتها الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت القوات المسلحة السودانية حرصها على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، وأنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول، مشددة على التفافها حول قيادتها.

ونوه وزير الدفاع السودانى الفريق أول عوض بن عوف -خلال لقاء للضباط برتبتى المقدم والرائد، اليوم الاثنين بمقر أكاديمية نميرى العسكرية العليا بأم درمان- إلى تضحيات القوات المسلحة التى ظلت على مدى التاريخ الصخرة التى تتكسر عليها كل سهام الاستهداف، مؤكدا أنها ستظل صمام أمان الوطن من الانزلاق للمصير المجهول أو التشظى أو الاختطاف.

وقال إنه لابد من التواصل بين الأجيال ووضع المعالجات العادلة لمشاكل الشباب والوصول بهم للطموح المعقول، مبرزا ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات السياسية والحزبية لإعادة التوازن للمشهد السياسي، وصولا إلى حالة تضمن تحقيق الاستقرار فى جميع أنحاء الوطن، وحماية المكتسبات والأعراض وحقن الدماء.

من جانبه، أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، تمسك القوات المسلحة بواجباتها وإيمانها بالتداول السلمى للسلطة، وحماية الدستور الذى أتاح لجميع السودانيين تنظيم كياناتهم الحزبية وممارسة العمل السياسى الراشد والمسئول فى دولة آمنة ومستقرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيسا الصين والسودان يؤكدان أهمية دفع الشراكة الاستراتيجية لمستوى أعلى

9 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبى دعما لزيادة الإنتاج الحيوانى بالسودان

رئيس وزراء السودان: المطالب الاقتصادية للمحتجين مشروعة

مفوضية العودة الطوعية بالسودان تعلن خطتها لـ2019 لخدمة 700 ألف عائد فى دارفور

عمر البشير

السودان

أخبار السودان




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة