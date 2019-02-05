القوات المسلحة السودانية تؤكد حرصها على أمن الوطن والتفافها حول قيادتها

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أكدت القوات المسلحة السودانية حرصها على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، وأنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول، مشددة على التفافها حول قيادتها.

ونوه وزير الدفاع السودانى الفريق أول عوض بن عوف -خلال لقاء للضباط برتبتى المقدم والرائد، اليوم الاثنين بمقر أكاديمية نميرى العسكرية العليا بأم درمان- إلى تضحيات القوات المسلحة التى ظلت على مدى التاريخ الصخرة التى تتكسر عليها كل سهام الاستهداف، مؤكدا أنها ستظل صمام أمان الوطن من الانزلاق للمصير المجهول أو التشظى أو الاختطاف.

وقال إنه لابد من التواصل بين الأجيال ووضع المعالجات العادلة لمشاكل الشباب والوصول بهم للطموح المعقول، مبرزا ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات السياسية والحزبية لإعادة التوازن للمشهد السياسي، وصولا إلى حالة تضمن تحقيق الاستقرار فى جميع أنحاء الوطن، وحماية المكتسبات والأعراض وحقن الدماء.

من جانبه، أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، تمسك القوات المسلحة بواجباتها وإيمانها بالتداول السلمى للسلطة، وحماية الدستور الذى أتاح لجميع السودانيين تنظيم كياناتهم الحزبية وممارسة العمل السياسى الراشد والمسئول فى دولة آمنة ومستقرة.