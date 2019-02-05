العثور على طفل تائه فى محطة طنطا وإيداعه إحدىدور رعاية

كتب محمود عبد الراضي

عثرت الأجهزة الأمنية على طفل بمحطة سكك حديد طنطا يبلغ من العمر حوالى 6 سنوات، فتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الإجتماعية لحين التوصل لأسرته.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد طنطا بلاغاً من إحدى السيدات بعثورها على طفل تائه بساحة محطة سكك حديد طنطا، وبالفحص تبين أنه يبلغ من العمر حوالى 6 سنوات وبمناقشته لم يستدل منه على أية بيانات" وأدلى بإسمه "يوسف حسن".

وتم تقديم الرعاية اللازمة للطفل والتنسيق ومديرية أمن الغربية لإستكمال الإجراءات القانونية وإيداعه إحدى دور الرعاية وإتخاذ إجراءات النشر ومواصلة الجهود للتوصل لأسرته.