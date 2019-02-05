الصحة: فرق مدربة على التخلص الآمن من الدم الملوث والنفايات الخطرة

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة نهاد مسعد، رئيسة المركز القومي لخدمات نقل الدم، أنه يتم إحكام سلسلة الإعدام للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة خاصة أكياس الدم الملوث.

وقالت الدكتورة نهاد مسعد رئيسة المركز القومي لخدمات نقل الدم لـ"اليوم السابع" إن هناك فرقًا مدربة على التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة منعًا لتسربها خارج دائرة حرقها، مضيفة أن عمليات الحرق تتم على أعلى مواصفات في هذا المجال.

وأضاف الدكتورة نهاد مسعد، أن خدمات نقل الدم القومية مؤمنة للغاية مناشدة المواطنين بالتبرع، لافتة إلى أن جميع الأدوات التي يتم التعامل بها مع المتبرع معقمة .