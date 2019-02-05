السيطرة على حريق بمعهد الإذاعة والتليفزيون دون إصابات بين العاملين

كتب خالد إبراهيم

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا صحفيا بشأن حريق نشب بمعهد الاذاعة والتلفزيون اليوم، وجاء بالبيان انه تم السيطرة على الحريق الذى شب بمعهد الإذاعة والتلفزيون، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مقر المعهد بمنطقة وسط البلد وتم السيطرة على الحريق الذى نتج عنه احتراق فى أثاث أحد المكاتب، ولا توجد ايه اصابات ببن العاملين بالمعهد.

وتتابع الوطنية للإعلام أولا بأول مع قيادات المعهد وقطاع الأمن ملابسات الحريق الذى شب نتيجة ماس كهربائى، وذلك بشكل مبدئى لحين الانتهاء من التحقيق فى الأمر.