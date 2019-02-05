السكة الحديد: انتظام الحركة بعد تأخر قطار المنصورة بقليوب نتيجة عطل بالجرار

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن اعتذارها نتيجة تأخر قطار رقم 1915ركاب مختلط (مكيف ومميز) القاهرة/ المنصورة بمحطة قليوب نتيجة عطل مفاجئ بتوربينة الجرار أدى إلى وجود دخنة بتوربينة الجرار.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل واستكمل القطار رحلته بتأخير 50 دقيقة، لافتا أن حركة القطارات على الخطوط الطوالى تعمل بصورة طبيعية حيث تم استخدام السكك البديلة بمحطة قليوب لمسير القطارات وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث.