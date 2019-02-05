السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه لصاحب شركة ملابس رياضية لاتهامه بالنصب

كتب: محمد أبو ضيف

قضت اليوم الأربعاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بالسجن 10 سنوات على رجل الأعمال أ.س، صاحب شركة ملابس رياضية، وتغريمه 10 ملايين جنيه، وبراءة زوجته، وذلك فى اتهامهما بتوظيف أموال بلغت 2 مليار و250 مليون جنيه.

وأكد مصطفى عيسى المحامى، على أن هذا الحكم ناتج عن حصول المتهم على أموال طائلة من المواطنين تصل إلى حد نصف مليار جنيه على سبيل توظيفها لهم دون ترخيص يبيح له ذلك مقابل 20% شهريا، إلا أنه قام بالاستيلاء على هذه الأموال وتهريبها خارج البلاد.

والمجنى عليهم فى القضية هم: أنس عبد الخبير محمد وأدهم أحمد توفيق وخالد محمد ماهر وخالد حسين أحمد ومحمد شريف محيى الدين وحسين محمود عبد الرحمن، ومحمد عبد العزيز وغيرهم.

كان رجال مباحث الأموال العامة، ألقوا القبض على رجل الأعمال، وزوجته بعد تعدد البلاغات التى تتهمهما بالنصب على المواطنين.