الرئيس التونسى يفتتح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادى التونسى المالطي

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أكد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى ضرورة تعزيز آفاق التعاون والشراكة بين تونس ومالطا، وحث أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال على التحلى بروح المبادرة فى استكشاف الإمكانات واستغلال الفرص والمزايا التفاضلية العديدة التى توفّرها تونس كوجهة استثمارية واعدة، بما سيمكن من تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة على قاعدة النفع المتبادل.

جاء ذلك، حسبما أوضحت الرئاسة التونسية فى بيان اليوم الثلاثاء، خلال كلمة الرئيس التونسى فى افتتاح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادى التونسى المالطي، برفقة رئيسة جمهورية مالطا مارى لويز كوليرو بريكا، الذى ينظمه الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والمؤسسات والصناعة المالطية بفاليتا.

من جانبها، أوضحت رئيسة مالطا أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة يجب توظيفها لتعزيز التعاون فى كافة المجالات خاصة فى ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى تسجلها مالطا بالمقارنة مع الدول الأوربية الأخرى، وحثّت رجال الأعمال المالطيين على زيادة البحث عن فرص التعاون فى محيطهم المتوسطى وخاصة فى تونس.