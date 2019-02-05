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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:50 م
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الحبس سنة مع الشغل لـ3 من عناصر جماعة الإخوان بسوهاج

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:09 م
الحبس سنة مع الشغل لـ3 من عناصر جماعة الإخوان بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 3 عناصر من جماعة الاخوان الإرهابية ، فى قضية أحداث شغب أمام مستشفى المعلمين ، والإنضمام الى جماعة محظورة ، صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس، بأمانة سر ماجد أمين .
 
وتعود أحداث القضية إلى 2014، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول بالاشتراك مع آخرين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة، ومقاومة السلطات، والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.
 
وفى سياق متصل، قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهمين "علاء.م" و"وحيد.ك" من عناصر الإخوان بسوهاج، بالحبس سنة مع الشغل لكل منهما بعد اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
 
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بدائرة مركز أخميم، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.
 
 

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