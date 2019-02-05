التعليم: المديريات بدأت إعلان نتائج الامتحان التجريبى الأول أولى ثانوى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى، أن المديريات التعليمية والمدارس الثانوية بدأت بشكل فعلى فى إعلان نتائج الامتحان التجريبى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أن النتائج تعلن فى المدارس.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة لـ" اليوم السابع"، أن عدد كبير من المديريات أعلن نتائج الطلاب فى المدارس وتستكمل باقى المديريات إعلان نتائج الامتحان التجريبى الأول.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تستقبل أيضا نتائج دراسة المديريات لنتائج الطلاب والتى تم توجيه المديريات بتجهيزها منذ الفترة الماضية، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بتحليل تكل النتائج من خلال خبراء متخصصين فى المركز القومى لامتحانات.