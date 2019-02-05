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الإعلام الأمنى العراقى يعلن ضبط 8 عبوات ناسفة غرب سامراء

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:21 ص
الإعلام الأمنى العراقى يعلن ضبط 8 عبوات ناسفة غرب سامراء قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، ضبط 8 عبوات ناسفة غربى قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن المركز - فى بيان - قوله إن : " مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تمكنت من ضبط 8 عبوات ناسفة تحتوى مادة (سى فور) كانت مزروعة من قبل عصابات داعش الإرهابية فى جزيرة غرب سامراء".

وأضاف المركز، "كما قامت المفارز أعلاه وبجهد استخبارى متواصل للكشف عن الأماكن التى تم تفخيخها من قبل عصابات داعش الإرهابية فى محافظة كركوك ومن خلال تفعيل عمل المصادر من رفع 4عبوات ناسفة وتفجير عبوتين ناسفتين، وقد تم معالجة العبوات المتبقية دون حادث يذكر".

وفى سياق منفصل، أفاد مصدر أمنى عراقي، أمس الإثنين، بأن رجلا قتل هو وزوجته بانفجار قنبلة يدوية أثناء عبثهما بها فى محافظة الواسط.
وقال المصدر فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن رجلا وزوجته كانا يعبثان بقنبلة يدوية داخل منزلهما فى ناحية شيخ سعد بمحافظة واسط، موضحا أن القنبلة انفجرت مما أدى الى مقتل الرجل وزوجته فى الحال.
وأضاف المصدر أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وأخلت الجثتين إلى دائرة الطب الشرعى وفتحت تحقيقا بالحادث.


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